2019-11-01T12:07:55+03:00
Происшествия

В Орле осудили мужчину, угрожавшего кассиру пистолетом для страйкбола

Теперь ближайшие четыре с половиной года он проведет за колючей проволокой
Наталья Меркулова
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В Орле осудили мужчину, угрожавшего кассиру пистолетом для страйкболаВ Орле осудили мужчину, угрожавшего кассиру пистолетом для страйкболаФото: Архив "КП"
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В Орле осудили мужчину, угрожавшего кассиру неисправным пистолетом для страйкбола. Теперь ближайшие четыре с половиной года он проведет за колючей проволокой.

Инцидент произошел весной этого года. Орловец в изрядном подпитии, решил поживиться товаром в одном из местных магазинов. Подходя к кассе с полной корзиной, он заявил, что платить не собирается, а затем достал свое оружие.

Посетитель начал угрожать находившейся за кассой женщине, что выстрелит, если она его не пропустит. Перепуганная продавец не смогла ему сопротивляться, и мужчина сбежал вместе с неоплаченным товаром.

- Назначая наказание, суд учел не только то, что орловец признал свою вину, и наличие отягчающего обстоятельства - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «КП» в пресс-службе Заводского районного суда Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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