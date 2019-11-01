В Орле осудили мужчину, угрожавшего кассиру пистолетом для страйкбола
В Орле осудили мужчину, угрожавшего кассиру неисправным пистолетом для страйкбола. Теперь ближайшие четыре с половиной года он проведет за колючей проволокой.
Инцидент произошел весной этого года. Орловец в изрядном подпитии, решил поживиться товаром в одном из местных магазинов. Подходя к кассе с полной корзиной, он заявил, что платить не собирается, а затем достал свое оружие.
Посетитель начал угрожать находившейся за кассой женщине, что выстрелит, если она его не пропустит. Перепуганная продавец не смогла ему сопротивляться, и мужчина сбежал вместе с неоплаченным товаром.
- Назначая наказание, суд учел не только то, что орловец признал свою вину, и наличие отягчающего обстоятельства - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «КП» в пресс-службе Заводского районного суда Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU