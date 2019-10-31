В Орле подвели итоги фестиваля «Русская классика»

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-31T17:35:10+03:00

Спустя много лет его возродил академический театр им. Тургенева [фото]

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«Русская классика» - международный фестиваль, который сделал Орел в конце 80 – начале 90-х годов общепризнанной театральной площадкой. Однако затем на несколько десятилетий он прекратил свою работу. Его возрождение в этом году стало одним из центральных событий нового театрального сезона в академическом театре Тургенева.

За пять фестивальных дней орловцы получили уникальную возможность соприкоснуться с новым видением классических произведений русских писателей. Кроме уже знакомых зрителям спектаклей «Лес» (театр «Свободное пространство»), «Дубровский» (театр Тургенева) и «Сказка о рыбаке и рыбке» (орловский театр кукол), свои постановки показали Минск, Белгород, Владимир, Рязань и Лобня.

Орел на фестивале представили театр Тургенева, "Свободное пространство" и кукольный театр. Все они получили высокую оценку жюриФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Ни что так не объединяет актерское братство как фестивали и где, как не в Орле быть «Русской классике». Ваш город – это культурная аномалия, в которой родилось столько великих людей, - обратилась к участникам фестиваля председатель жюри Наталья Старосельская, театральным критиком и редактором журнала «Страстной бульвар,10».

Самую высокую оценку жюри получил спектакль «Волки и овцы» (Белгородский театр им. Щепкина). Орловские же театры удостоились наград в номинациях «Лучший актерский ансамбль», «Лучшая режиссура» и «Лучшая сценография».

Наталья Старосельская: "Орел - это культурная аномалия, в которой родилось столько великих людей"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Самые яркие моменты фестиваля смотрите в фоторепортаже «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU