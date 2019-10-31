Орловца, укравшего кредитку приятеля, ждет крупный штраф

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-31T16:40:22+03:00

Предприимчивый мужчина воспользовался тем, что друг пьян и оплатил свои покупки за его счет

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Орловца, укравшего деньги с карты приятеля, ждет крупный штраф. Вместо своей добычи - 43 тысяч рублей, он получил постановление суда сумму 150 тысяч.

Предприимчивый мужчина воспользовался тем, что друг пьян и оплатил свои покупки за его счет. Но на этом он не остановился и решил обналичить оставшиеся деньги. Провернуть это дело ему удалось после того, как приятель послал его за добавкой и сообщил пин-код. Алкоголь он купил, но карту так и не вернул.

После того, как кража с кредитки обнаружилась, против мужчины возбудили уголовное дело. Он раскаялся, признал свою вину и попросил назначить ему максимально мягкое наказание, частично вернув деньги собутыльнику. Однако судебная коллегия не нашла оснований для изменения уже назначенного приговора.

- Наказание назначено и является справедливым, соразмерным содеянному и оснований для его смягчения нет, - сообщили «КП» в пресс-службе Областного суда Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU