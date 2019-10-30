2019-10-30T10:34:20+03:00
Звезды

Страшные воспоминания: необычная мистическая выставка откроется в Орле

Горожан приглашают посмотреть на стерео-портреты работы Эдварда Аллэна
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле откроется небычная выставка с говорящим названием "Страшные воспоминания". Горожан и гостей облцентра приглашает Музей изобразительных искусств: именно здесь предстанет экспозиция, в которую вошли мистические стереопортреты работы Эдварда Аллэна.

Стерео-портрет - это меняющееся изображение, в зависимости от угла просмотра. Коллекция которую смогут увидеть орловцы - частная, все работы дело рук фотохудожника Эдварда Аллэна (Калифорния, США). Эти произведения, созданы в технике стерео-варио на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи.

- Созданные автором образы открывают мир иного восприятия реальности любителям ужастиков и мистики. Портреты работы Эдварда Аллэна на протяжении последнего десятилетия не оставляют равнодушными людей по всему миру. Выставка уже имела успех у зрителей Краснодара, Барнаула, Кургана, Орска, Ижевска и других городов и будет интересна орловскому зрителю, - поделились в Орловском музее изобразительных искусств.

КОГДА, ГДЕ?

31 октября-15 декабря

ул. Октябрьская, 29

(12+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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