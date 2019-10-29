СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-29T16:10:19+03:00

Орловцам покажут, каким был город несколько веков назад Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В краеведческом музее открывается новая выставка редких фотографий и предметов старины

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В Орловском краеведческом музее открывается новая выставка «Город и горожане». Организаторы приглашают гостей окунуться в среду обитания орловцев в различные исторические эпохи: от основания крепости до современности.

Особый антураж обещают создать редкие фотографии, картины современных орловских художников, а также подлинные предметы старины и городских интерьеров. Посетители выставки смогут увидеть скатерть с автографами известных орловцев, кресло из Присутственных мест, уникальный бунинский сборник стихов.

- Выставка населена наиболее яркими и значимыми персонажами, формировавшими историческую, культурную и образовательную среду губернского, а затем областного центра Орловщины, - рассказали «КП» организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

1 ноября в 15-00

ул. Гостиная д. 2

ИСТОЧНИК KP.RU