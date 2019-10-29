Орловцам покажут, каким был город несколько веков назад
В Орловском краеведческом музее открывается новая выставка «Город и горожане». Организаторы приглашают гостей окунуться в среду обитания орловцев в различные исторические эпохи: от основания крепости до современности.
Особый антураж обещают создать редкие фотографии, картины современных орловских художников, а также подлинные предметы старины и городских интерьеров. Посетители выставки смогут увидеть скатерть с автографами известных орловцев, кресло из Присутственных мест, уникальный бунинский сборник стихов.
- Выставка населена наиболее яркими и значимыми персонажами, формировавшими историческую, культурную и образовательную среду губернского, а затем областного центра Орловщины, - рассказали «КП» организаторы.
КОГДА? ГДЕ?
1 ноября в 15-00
ул. Гостиная д. 2
ИСТОЧНИК KP.RU