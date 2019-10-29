СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-29T10:43:57+03:00

Автомобилистам придется подстраиваться и выбирать другие места для парковки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

4 и 7 числа в городе будет ограничена парковка

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В Орле ноябрьские праздники создадут неудобства для автолюбителей. 4 и 7 числа в городе будет ограничена парковка.

Где и когда нельзя будет припарковаться «Комсомолке» рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Так, 4 ноября с 6.00 утра и до 14.00 часов дня запретят стоянку у администрации Железнодорожного района (пер. Трамвайный, 1). Здесь будет проходить митинг.

А 7 числа публичные мероприятия будет проводить КПРФ. Поэтому с 00.00 до 12.35 оставить автомобиль не получится на площадке между площадью Ленина и гостиницей «Салют».

Напомним, грядущие выходные будут длинными - в честь праздничного Дня народного единства. Какие мероприятия состоятся в Орле 4 ноября можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU