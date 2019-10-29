В Орле ноябрьские праздники создадут неудобства для автолюбителей
В Орле ноябрьские праздники создадут неудобства для автолюбителей. 4 и 7 числа в городе будет ограничена парковка.
Где и когда нельзя будет припарковаться «Комсомолке» рассказали в пресс-службе администрации Орла.
Так, 4 ноября с 6.00 утра и до 14.00 часов дня запретят стоянку у администрации Железнодорожного района (пер. Трамвайный, 1). Здесь будет проходить митинг.
А 7 числа публичные мероприятия будет проводить КПРФ. Поэтому с 00.00 до 12.35 оставить автомобиль не получится на площадке между площадью Ленина и гостиницей «Салют».
Напомним, грядущие выходные будут длинными - в честь праздничного Дня народного единства. Какие мероприятия состоятся в Орле 4 ноября можно почитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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