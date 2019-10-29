СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-29T10:16:03+03:00

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В Орле мужчина пострадал в столкновении "Ниссана" и "Ховера". Попал прямиком из-за руля в больницу.

Авария случилась накануне, 28 октября, в пятом часу вечера. 61-летний водитель ехал за рулем легковушки "Ниссан" по Васильевской со стороны Карачевского шоссе в сторону улицы Калинина. Он стал поворачивать налево, а вот дорогу приближающемуся автомобилю марки "Ховер" не уступил. Столкновение оказалось неизбежным.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Ниссан" получил телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ООКБ, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU