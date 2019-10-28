СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-28T16:17:25+03:00

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Жителям Орла предложили самим дать названия общественным территориям. Горожане могут предложить свои варианты наименований нескольких мест города.

В их числе: территория между Наугорским шоссе и улицей Картукова (бульвар вдоль «Ледового дворца» и жилой застройкой, сквер по улице Ливенской (зеленый массив между многоэтажной застройкой и АЗС на выезде из города), сквер напротив завода «Стекломаш», парк «Семинарский» (зеленый массив в районе Железнодорожного колледжа), а также братское кладбище жертв фашизма (мемориальный комплекс жертв фашизма, расположенный в районе детского сада по ул. Ломоносова, 9).

В администрации города отмечают, что подобные места обретают вторую жизнь благодаря благоустройству, а вот названий официальных у некоторых из них нет. Свои предложения орловцы могут отправить на адрес uaig-orel2008@yandex.ru

В теме письма надо указать "Наименования территорий". Высказать свои предложения нужно до 4 ноября текущего года.

- Все поступившие предложения будут рассмотрены на заседании Орловской городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города Орла, которое состоится на будущей неделе, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU