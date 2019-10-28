В Ливнах лихач на "Приоре" сбил несовершеннолетнюю девушку

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-28T14:20:54+03:00

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В городе Ливны Орловской области молодой водитель на отечественной легковушке сбил несовершеннолетнюю девушку-пешехода. С травмами ее увезли в больницу и госпитализировали.

Авария случилась в вечернее время, было около девяти. 16-летняя девушка шла по улице Мира районного центра и в районе дома №159 ее снес 22-летний водитель на "Ладе Приоре". Удар был неслабый.

Последствия аварии налицо. Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

Судя по фото с места аварии у легковушки даже смяло капот, оказалось разбито лобовое стекло.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, пешеход получила телесные повреждения. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU