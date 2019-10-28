Орловским журналистам рассказали подробности о девочке-инвалиде, прозванной "маугли"

СЕГОДНЯ 13:04 2019-10-28T13:18:44+03:00

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История о девочке-инвалиде, которую забрали у матери при весьма странных обстоятельствах в орловской глубинке, потрясла общественность пару недель назад. Тогда, в Дмитровском районе, полицейские забрали у подвыпившей женщины 12-летнюю девочку, которую тут же прозвали "маугли". Ребенок не мог говорить, нормально передвигаться, есть. Девочку госпитализировали в областную больницу и одна за одной стали вскрываться подробности ситуации, неизбежно поползли слухи. Надзорные органы и правоохранители организовали проверку, следом было возбуждено уголовно дело, по которому сейчас ведется следствие. Ажиотаж вокруг ситуации возник нешуточный.

Детский омбудсмен Владимир Поляков уверен: семья была благополучнойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В конце прошедшей недели в администрацию Орловской области пригласили журналистов региональных СМИ. В качестве спикеров выступила главврач НКМЦ им. Круглой (больницы, куда помещена девочка) Людмила Крылова, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Владимир Поляков, представители органов соцзащиты во главе с руковоителем областного департамента Ириной Гаврилиной, замдиректора Некрасовской школы-интерната, руководитель департамента здравоохранение Иван Залогин, сотрудники полиции.

Вопросов у представителей СМИ оказалось многоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Как сейчас чувствует себя ребенок? Какие условия жизни и быта были в семье? Проходила ли девочка лечение раньше? Почему семья, в которой воспитывается 8 детей не состояла на профилактичеком учете? Действительно ли мать злоупотребляла спиртным? Имело ли место быть насилие? Спикеры попытались ответить на эти и другие вопросы. Смотрите видеорепортаж "КП- Орел".

Подробности истории о семье ребёнка-инвалида.Что скрывается за резонансной историей девочки-инвалида из многодетной семьи?!

ИСТОЧНИК KP.RU