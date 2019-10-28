В Орле почтут память жертв политических репрессий

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-28T10:27:55+03:00

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Траурные мероприятия в память о погибших пройдут в Орле 30 октября, в День памяти и скорби по невинным жертвам политических репрессий. Панихида и возложение цветов пройдет на окраине Медведевского леса, где покоятся останки 157 политзаключенных, содержавшихся в Орловской тюрьме и поспешно расстрелянных 11 сентября 1941 года.

Мероприятие начнется в 11:15. Сбор желающих присоединиться к участию начинается в 10:00 возле гостиницы «Русь» и на остановках «Родина» и «Микрорайон».

Кроме того, возложение цветов пройдет возле памятников генералу Александру Горбатову и авиаконструктору Николаю Поликарпову, также пострадавшим в годы советских власти от репрессий.

ИСТОЧНИК KP.RU