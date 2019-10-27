На будущей неделе в Орле ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-27T12:54:03+03:00

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На будущей рабочей неделе, 28 октября - 1 ноября, в Орле ожидаются заморозки. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до - 5.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник в областном центре в ночное время +8, днем +12. Переменная облачность, без осадков, ветер западный 4 м/c, давление пониженное: 741 мм рт.ст.

Во вторник, 29 числа, ночью +1, днем воздух прогреется до +11. Облачность будет переменной, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 м/с, атмосферное давление составит 743 мм рт.ст.

В среду 30 октября термометры уйдут в минус: в темное время суток -1, днем температура воздуха всего +4 градуса. Облачность вновь будет переменной, прогнозы предвещают осадки в виде дождя до снегом. Ветер будет дуть с севера-запада с немаленькой скорость в 7 м/с. Давление ниже нормы 742-746 мм рт.ст.

В последний день октября, четверг 31 число, еще холоднее: -5 ночью. Днем разогреется до +5. Переменная облачность, снег с дождем. Ветер западного направление, 4 м/c, атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Первый день ноября, пятница, отметится погодой соответственно календарному времени года: ночью -1, днем +4. То пасмурно, то ясно, небольшие осадки в виде дождя со снегом. Направление ветра и скорость сохранится, давление снова понизится до 743 мм рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU