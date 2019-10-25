Оперативники задержали убийцу 61-летней орловчанки
Оперативники задержали убийцу 61-летней орловчанки. Мужчина сбежал в Курскую область и пытался перейти государственную границу.
Вчера тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили на приусадебном участке в деревне Знаменка (Малоархангельский район). После этого начались оперативно-розыскные действия по поимке убийцы.
Благодаря грамотно спланированным действиям следователей и оперативных сотрудников кратчайшие сроки была установлена личность преступника. Им оказался ранее судимый 29-летний мужчина.
После совершения преступления он попытался скрыться, но был задержан «по горячим следам» во время перехода границы.
- Следственными органами регионального СК возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального СУ СК России.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU