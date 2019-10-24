2019-10-24T12:22:54+03:00
Общество

Ремонт аварийного балкона в Орле сделали после обращения в суд

Управляющая компания игнорировала обращения жильцов и предписание инспекции
Наталья Меркулова
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Ремонт аварийного балкона в Орле сделали только после обращения в судРемонт аварийного балкона в Орле сделали только после обращения в судФото: Архив "КП"
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В Орле один из балконов в доме №6 по улице Нормандия-Неман уже несколько лет находился в аварийном состоянии. Обеспокоенные жильцы боялись, что однажды он рухнет на кого-то из прохожих и били из-за этого тревогу.

Проведенная ООО «Орелоблкоммунпроект» экспертиза подтвердила, что балконная плита опасна. Затем неоднократные проверки организовывала государственная жилищная инспекция. Управляющей компании было выдано предписания о необходимости капитального ремонта, однако их организация проигнорировала.

В результате прокуратура Заводского района обратилась в суд.

- В исковом заявлении было указано требование разработать проект восстановления балкона и провести его капитальный ремонт. Суд требования прокурора полностью удовлетворил, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

После этого управляющая компания провела капитальный ремонт и устранила угрозу падения балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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