Юные десантники из Орла благоустроили места памяти Александра Рязанцева
Во время общегородского субботника воспитанники орловского Центра «Десантник» и их наставники отправились в Корсаковский район на малую родину Героя России Александра Рязанцева. Здесь ребята благоустроили места, связанные с его именем и почтили память бойца, погибшего в Чечне в бою с боевиками.
Лейтенант Александр Рязанцев, в числе десантников 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской), выполнял боевую задачу в Аргунском ущелье.
Бой у высоты 776 (1 марта 2000 года) вошел в историю Второй Чеченской войны как один из самых жестоких и одновременно героических. 90 бойцов 6-ой роты удерживали высоту и дали отпор двухтысячному отряду боевиков. Выжили всего шесть десантников.
- Александр Рязанцев погиб, вызывая огонь на себя. В планах поставить ему памятник на бульваре Победы в Орле, - сообщили «КП» в пресс-службы Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU