Юные десантники из Орла благоустроили места памяти Александра Рязанцева

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-24T10:45:36+03:00

В ближайшее время имя Героя России, погибшего в бою с боевиками, планируют увековечить в областной столице

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Во время общегородского субботника воспитанники орловского Центра «Десантник» и их наставники отправились в Корсаковский район на малую родину Героя России Александра Рязанцева. Здесь ребята благоустроили места, связанные с его именем и почтили память бойца, погибшего в Чечне в бою с боевиками.

Лейтенант Александр Рязанцев, в числе десантников 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской), выполнял боевую задачу в Аргунском ущелье.

Бой у высоты 776 (1 марта 2000 года) вошел в историю Второй Чеченской войны как один из самых жестоких и одновременно героических. 90 бойцов 6-ой роты удерживали высоту и дали отпор двухтысячному отряду боевиков. Выжили всего шесть десантников.

- Александр Рязанцев погиб, вызывая огонь на себя. В планах поставить ему памятник на бульваре Победы в Орле, - сообщили «КП» в пресс-службы Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU