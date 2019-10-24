Под Орлом едва не сгорел сельский магазин
Под Орлом едва не сгорел сельский магазин. Возгорание началось среди рабочего дня.
Сообщение о происшествии в деревне Михайловка (Орловский район) поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 16:09.
В результате пожара в здании выгорел деревянный пол на площади два квадратных метра и пластиковый потолок.
- От дыма и продуктов горения помещение магазина закопчено по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Во время пожара никто из персонала и посетителей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU