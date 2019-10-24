СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-24T09:58:32+03:00

Под Орлом едва не сгорел сельский магазин Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Под Орлом едва не сгорел сельский магазин. Возгорание началось среди рабочего дня.

Сообщение о происшествии в деревне Михайловка (Орловский район) поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 16:09.

В результате пожара в здании выгорел деревянный пол на площади два квадратных метра и пластиковый потолок.

- От дыма и продуктов горения помещение магазина закопчено по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Во время пожара никто из персонала и посетителей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU