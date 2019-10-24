2019-10-24T09:58:32+03:00
Происшествия

Под Орлом едва не сгорел сельский магазин

Возгорание началось среди рабочего дня
Наталья Меркулова
Поделиться:
Под Орлом едва не сгорел сельский магазинПод Орлом едва не сгорел сельский магазинФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Под Орлом едва не сгорел сельский магазин. Возгорание началось среди рабочего дня.

Сообщение о происшествии в деревне Михайловка (Орловский район) поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 16:09.

В результате пожара в здании выгорел деревянный пол на площади два квадратных метра и пластиковый потолок.

- От дыма и продуктов горения помещение магазина закопчено по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Во время пожара никто из персонала и посетителей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24