СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-24T09:23:57+03:00

«Заряд на творчество»: что ждет народную культуру Орловщины в будущем Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Специалисты Центра народного творчества рассказали о том, как преодолеть стереотипы и зарядиться духовной силой предков

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Вчера, 23 октября, сотрудники Орловского областного центра народного творчества пригласили на встречу СМИ, чтобы поделиться своими идеями и ближайшими планами на будущее.

В этом году центру исполняется 80 лет. За это время хранители народной культуры Орловского края достигли не малых успехов: этнографические поездки по деревням, встречи со старожилами и восстановление утерянных духовных традиций открыли широкие перспективы для выхода на новый уровень. Каким он будет, поделилась с журналистами директор центра Лидия Митрохина.

Лидия Митрохина: "В последние годы России все больше интересна Россия "Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Когда говоришь «традиционная народная культура», зачастую встречаешь следующую реакцию: «зачем мне, молодому человеку, нужны традиции каких-то бабулек». Но не все так считают, даже среди молодежи. В последние годы России все больше интересна Россия и тенденция обращения к истокам подстегивает нас к поиску новых форм работы, - говорит Лидия Викторовна.

Накануне своего юбилея центр подготовил ТОП-10 культурных событий, которые позволят орловцам по-новому взглянуть на народное творчество. Это обучающие мастер-классы по созданию культурных брендов региона, конкурсы, погружение в уникальный мир фольклора и творческий диалог национальностей.

По мнению специалистов центра, в культурном наследии наших предков сокрыта огромная созидательная сила, позволяющая справится с любыми невзгодами и душевной хандрой. Ее нужно только прочувствовать.

Ключевое событие декады народного творчества - "Культурный Воркшоп" - пройдет уже завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU