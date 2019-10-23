В Орле на Михалицына легковушка опрокинулась на крышу
Сегодня в 11:44 на улице Михалицына в Орле легковой автомобиль опрокинулся на крышу прямо посреди моста. По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.
ДТП стало итогом столкновения двух машин – «Газель» и «Пежо».
- На место незамедлительно выехали сотрудники УГИБДД, а также пожарные ПСЧ-2 и техногенная группа ПСС, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП. Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в аварии обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU
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