СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-23T17:29:28+03:00

В Орле на Михалицына легковушка опрокинулась на крышу. Фото: соцсети vk.com/dtp_orel

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Сегодня в 11:44 на улице Михалицына в Орле легковой автомобиль опрокинулся на крышу прямо посреди моста. По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.

ДТП стало итогом столкновения двух машин – «Газель» и «Пежо».

- На место незамедлительно выехали сотрудники УГИБДД, а также пожарные ПСЧ-2 и техногенная группа ПСС, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП. Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в аварии обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU