В Орловскую область наведались выхухолеведы

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-23T11:09:13+03:00

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В национальный парк "Орловское полесье" наведались выхухолеведы. Молодые ученые исследовали условия жизни выхухоли.

Русская выхухоль была подселена в полесье еще в 1997 году. Этот зверек живет на водоемах, ученые исследовали их. Октябрь самый удобный для этого занятия месяц, потому что уровень воды понижен и идентифицировать норы проще.

- Результаты исследований впечатляют, так, было обнаружено около 40 нор выхухоли. Животные этого вида облюбовали участок бывших торфоразработок – мелиоративный канал, оно и понятно, искусственный водоем зимой не промерзает, позволяет свободно расселяться, а также богат органикой, - рассказали "Комсомолке" в отделе науки нацпарка "Орловское полесье".

ИСТОЧНИК KP.RU