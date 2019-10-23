2019-10-23T10:26:34+03:00
Происшествия

В Орловской области из-за замыкания горел жилой дом

ЧП случилось накануне в поселке Глазуновка
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области пожарные тушили жилой дом. ЧП случилось накануне, 22 октября, в поселке Глазуновка.

Сигнал о возгорании поступил около двух часов дня вторника.

- В результате пожара в жилом доме обгорела стена на кухне на площади три квадратных метра, остальные помещения дома закопчены, - рассказали о последствиях происшествии в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Предположительно, пламя разбушевалось из-за замыкания проводки. Обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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