2019-10-23T09:36:12+03:00
Общество

Орловец отсудил у магазина электроники деньги за бракованный смартфон

Мужчине вернули не только сумму неудачной покупки, но и возместили моральный вред и неустойку
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Орловец отсудил у магазина электроники деньги за бракованный смартфон. Мужчине вернули не только сумму неудачной покупки, но и возместили моральный вред и неустойку.

Горожанин приобрел обновку в сетевом магазине электроники. Однако позже выяснилось, что ему продали смартфон с дефектами. Покупатель хотел решить вопрос полюбовно: обратился в магазин с просьбой бесплатно, устранить недостатки, но в срок смартфон не отремонтировали. Вопрос дошел до мирового суда.

- Согласно решению суда, в пользу потребителя взыскана стоимость смартфона, неустойка, компенсация морального вреда, а также штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя. Общая сумма, взысканная судом с организации в пользу потребителя, составила более 16 тысяч рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Близится к завершению первый этап ремонта Детского парка Орла
Фестиваль "Джазовая провинция" состоится в Орле
Запоздалое бабье лето покинет Орловщину
На бульваре Победы в Орле ворота мешают проезду экстренных служб
В Орловскую область наведались выхухолеведы
В Орловской области из-за замыкания горел жилой дом
В Орле ищут очевидцев ДТП с мотоциклом и легковой иномаркой
Благоустройство орловского Городского парка завершится до 20 ноября
Стало известно, какие дороги Орла отремонтируют в 2020 году
В Орле появилась еще одна мемориальная доска в память о погибших на Кавказе
Орловское зерно могут производить на экспорт в Дубай
В Орловской области задержаны два парня с партией «синтетики»
Владимир Легойда проведет в Орле открытую лекцию
В Орле состоится премьера спектакля "Чучело"
В Ливнах водитель на легковушке сбил девушку
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»