СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-23T09:36:12+03:00

Мужчине вернули не только сумму неудачной покупки, но и возместили моральный вред и неустойку

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Орловец отсудил у магазина электроники деньги за бракованный смартфон. Мужчине вернули не только сумму неудачной покупки, но и возместили моральный вред и неустойку.

Горожанин приобрел обновку в сетевом магазине электроники. Однако позже выяснилось, что ему продали смартфон с дефектами. Покупатель хотел решить вопрос полюбовно: обратился в магазин с просьбой бесплатно, устранить недостатки, но в срок смартфон не отремонтировали. Вопрос дошел до мирового суда.

- Согласно решению суда, в пользу потребителя взыскана стоимость смартфона, неустойка, компенсация морального вреда, а также штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя. Общая сумма, взысканная судом с организации в пользу потребителя, составила более 16 тысяч рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU