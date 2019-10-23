В Орле ищут очевидцев ДТП с мотоциклом и легковой иномаркой

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-23T09:20:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП с участием автомобиля "Форд" и мотоцикла "Кавасаки". Авария случилась в минувшую субботу, 19 октября.

Все произошло на Московской улице примерно в половине девятого вечера в районе 112-го дома. Двухколесный транспорт и автомобиль столкнулись на нерегулируемом перекрестке.

- Требуются очевидцы данного ДТП. Всем, кто располагает какими-либо сведениями или записью видеорегистратора по данному происшествию, просьба сообщить в ГИБДД по телефонам: 8(4862) 72-90-00 или 8(4862) 72-90-47, - обратились к орловцам в региональном УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU