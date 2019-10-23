2019-10-23T09:10:15+03:00
Общество

Благоустройство орловского Городского парка завершится до 20 ноября

Вскоре здесь появится площадка для буккроссинга
Наталья Меркулова
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Благоустройство орловского Городского парка завершится до 20 ноябряБлагоустройство орловского Городского парка завершится до 20 ноябряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Ремонт в Городском парке культуры и отдыха в Орле стартовал в конце лета. За несколько месяцев подрядчик уже успел выполнить все инженерные работы по монтажу сетей электроснабжения и колодцев канализации. Теперь в парке начинается следующий этап благоустройства.

На данный момент здесь ведется ремонт трех параллельных дорожек вдоль улицы Горького от фонтана до здания Колизея. По словам первого заместителя главы городской администрации Олега Минкина, около 70 % плитки уже уложено. Рабочие начали подготовку к установке нового освещения.

- Опоры освещения сейчас процессе в доставки и будут установлены до конца следующей недели, - сообщил Олег Минкин.

Одновременно с основными работами ведется озеленение - для укладки газонов готовится основание, высаживаются деревья и кустарники.

Одной из новинок, которая должна будет порадовать орловских интеллектуалов, должна стать оборудованная площадка для обмена книгами (буккроссинг). Металлическая конструкция с декоративными элементами уже изготовлена и вскоре украсит парк.

Благоустройство Городского парка культуры и отдыха планируется завершить 20 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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