2019-10-23T08:34:49+03:00
Общество

Стало известно, какие дороги Орла отремонтируют в 2020 году

Власти планируют выбрать подрядчиков как можно скорее
Наталья Меркулова
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Стало известно, какие дороги Орла отремонтируют в 2020 годуСтало известно, какие дороги Орла отремонтируют в 2020 годуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 22 октября, на рабочем совещании в мэрии стало известно, какие дороги Орла отремонтируют в 2020 году. Напомним, ряд дорог, вошедших в дополнительный список этого года, еще находятся в процессе работы. Их должны завершить до 20 ноября.

Сейчас городские власти уже начали подготовку к новому этапу. В следующем году отремонтируют десять улиц: Московское шоссе, переулок Южный, улицы - Автовокзальная, Тульская, Ливенская, Старо-Московская, Розы Люксембург, 5 Августа, 60 лет Октября и Васильевская.

- Конкурсные процедуры по выбору подрядчиков планируется провести до конца 2019 года, чтобы организации вовремя приступили к ремонту с началом теплого времени года, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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