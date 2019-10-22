2019-10-22T18:28:09+03:00
Общество

В Орле появилась еще одна мемориальная доска в память о погибших на Кавказе

Она увековечила имена Андрея Трусова, Максима Мевлеханова и Зинора Якубова
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Сергей МОКРОУСОВФото: Сергей МОКРОУСОВ
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В Орле появилась еще одна мемориальная доска в память о погибших на Северном Кавказе. Она увековечила имена Андрея Трусова, Максима Мевлеханова и Зинора Якубова.

Доску открыли в Орловском техникуме агротехнологий и транспорта - все трое были его учащимися. Андрей Трусов погиб в Чечне в 1996 году, ему было 20 лет. Молодой солдат оказался в плену, его казнили. Максим Мевлеханов служил в войсках МВД, в 2000 году погиб от пули чеченского снайпера. Зинор Якубов также погиб в 2000, в армии на тот момент он не прослужил и месяца. Каждый из павших награжден посмертно орденом мужества.

- Мемориальные доски участникам локальных войн открываются по поручению Губернатора Андрея Клычкова. Всего будет установлено 12 мемориальных досок в городе Орле и 23 - в муниципальных образованиях области, - отметили в пресс-службе Правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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