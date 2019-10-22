2019-10-22T17:25:36+03:00
Экономика

Орловское зерно могут производить на экспорт в Дубай

Вчера губернатор региона встретился с представителем крупной компании из Объединенных Арабских Эмиратов
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловское зерно могут производить на экспорт в Дубай. Фото пресс-службы Губернатора Орловской областиОрловское зерно могут производить на экспорт в Дубай. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 21 октября, в Орел приехал председатель правления крупной консалтинговой компании из Объединенных Арабских Эмиратов - Валид Мохаммед Султан Хареб Альфалахи. В ходе рабочей встречи он и губернатор региона Андрей Клычков обсудили перспективы возможного сотрудничества.

Отметим, что недавно делегация Орловской области во главе с Вадимом Тарасовым совершила деловую поездку в ОАЭ. Уже тогда была рассмотрена возможность реализации инвестиционных проектов компании «Дубай Консалтэнси» в сфере сельского хозяйства нашего региона.

Андрей Клычков обсудил с делегацией компании вопросы создания на Орловщине предприятия по хранению и переработке зерновой продукции, а также экспорту зерновой продукции в ОАЭ и другие страны Персидского залива и Африки.

- Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Орловская область обладает достаточным потенциалом для реализации совместных планов, - подчеркнул Андрей Клычков.

Внешнеторговый оборот Орловской области с ОАЭ в 2018 году составил 2,6 млн долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области задержаны два парня с партией «синтетики»
Журналист Владимир Легойда проведет в Орле открытую лекцию
В Орле состоится премьера спектакля "Чучело"
В Ливнах водитель на легковушке сбил девушку
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»
346 орловцев продолжают уклоняться от военной службы
«Зеленстрой»: весной 2020 года в Орле высадят 6 тысяч лип и кленов
Орловские социальные проекты для детей выиграли денежный грант
Власти Орла обеспокоены состоянием конструкций моста Дружбы
В Орле безопасность детей на дорогах взяли под особый контроль
В Орловской области взорвали несколько мин и гранату
Под Орлом юноша за рулем "Семерки" учинил ДТП
Орловчанка погибла от рук своего сожителя
В Орловской области после столкновения с деревом погиб водитель
В Орловской области почти завершен ремонт шести сельских дорог
Караван времени: жителей и гостей Орла приглашают на новую выставку
Названы дороги, которые отремонтируют на Орловщине в 2020 году
В Орле появилась еще одна спортивная площадка
На улучшения жизни на селе в Орловской области выделили свыше 569 млн рублей
В Орле ищут свидетелей ДТП с легковушкой и двумя грузовиками
В Орловской области будут развивать «Императорский маршрут»
На орловской дороге девушка-пассажир мотоцикла пострадала в ДТП
Орловцам помогут найти работу
В Орле 24-летнюю девушку избил пьяный сожитель
День зубра пройдет в Орловской области