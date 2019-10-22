СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-22T17:25:36+03:00

Орловское зерно могут производить на экспорт в Дубай. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Вчера губернатор региона встретился с представителем крупной компании из Объединенных Арабских Эмиратов

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В понедельник, 21 октября, в Орел приехал председатель правления крупной консалтинговой компании из Объединенных Арабских Эмиратов - Валид Мохаммед Султан Хареб Альфалахи. В ходе рабочей встречи он и губернатор региона Андрей Клычков обсудили перспективы возможного сотрудничества.

Отметим, что недавно делегация Орловской области во главе с Вадимом Тарасовым совершила деловую поездку в ОАЭ. Уже тогда была рассмотрена возможность реализации инвестиционных проектов компании «Дубай Консалтэнси» в сфере сельского хозяйства нашего региона.

Андрей Клычков обсудил с делегацией компании вопросы создания на Орловщине предприятия по хранению и переработке зерновой продукции, а также экспорту зерновой продукции в ОАЭ и другие страны Персидского залива и Африки.

- Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Орловская область обладает достаточным потенциалом для реализации совместных планов, - подчеркнул Андрей Клычков.

Внешнеторговый оборот Орловской области с ОАЭ в 2018 году составил 2,6 млн долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU