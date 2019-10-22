В Орловской области задержаны два парня с партией «синтетики»
В Орловской области задержаны два парня, купившие оптовую партию «синтетики». Молодые люди планировали расфасовать ее и продавать в Ливенском районе.
Оба парня – жители поселка Совхозный, причем один из них несовершеннолетний (17 лет). Поступившая на них оперативная информация подтвердилась во время осмотра автомобиля, на котором они передвигались.
Полицейские изъяли у молодых людей сверток с порошкообразным веществом. Позже экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой 19,44 грамма.
- В отношении данных граждан следователи Ливенского межрайонного следственного комитета возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU