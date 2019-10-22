СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-22T17:02:15+03:00

В Орловской области задержаны два парня с партией «синтетики» Фото: Архив "КП"

Молодые люди планировали расфасовать ее и продавать в Ливенском районе

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В Орловской области задержаны два парня, купившие оптовую партию «синтетики». Молодые люди планировали расфасовать ее и продавать в Ливенском районе.

Оба парня – жители поселка Совхозный, причем один из них несовершеннолетний (17 лет). Поступившая на них оперативная информация подтвердилась во время осмотра автомобиля, на котором они передвигались.

Полицейские изъяли у молодых людей сверток с порошкообразным веществом. Позже экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой 19,44 грамма.

- В отношении данных граждан следователи Ливенского межрайонного следственного комитета возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU