Журналист Владимир Легойда проведет в Орле открытую лекцию
Журналист Владимир Легойда проведет в Орле открытую лекцию на тему ««Православие и культура». Посетить ее и задать вопросы известному общественному деятелю смогут все желающие.
Кроме того, Легойда примет участие в заседании Всероссийской научно-практической конференции «Профилактика религиозного экстремизма: ценностно-мировоззренческие аспекты», которая пройдет на базе ОГУ им. Тургенева, а затем в Круглом столе в духовно-православном центре «Вятский посад».
ЗНАЙ!
Владимир Легойда — врио руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, профессор МГИМО, специалист в области культурологии, политологии и религиоведения, кандидат политических наук, главный редактор журнала «Фома».
КОГДА? ГДЕ?
24 октября в 12:30
ОГУ имени Тургенева (Комсомольская, 95, аудитория 310)
ИСТОЧНИК KP.RU