СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-22T16:33:33+03:00

Пообщаться с известным общественным деятелем можно будет уже в этот четверг

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Журналист Владимир Легойда проведет в Орле открытую лекцию на тему ««Православие и культура». Посетить ее и задать вопросы известному общественному деятелю смогут все желающие.

Кроме того, Легойда примет участие в заседании Всероссийской научно-практической конференции «Профилактика религиозного экстремизма: ценностно-мировоззренческие аспекты», которая пройдет на базе ОГУ им. Тургенева, а затем в Круглом столе в духовно-православном центре «Вятский посад».

ЗНАЙ!

Владимир Легойда — врио руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, профессор МГИМО, специалист в области культурологии, политологии и религиоведения, кандидат политических наук, главный редактор журнала «Фома».

КОГДА? ГДЕ?

24 октября в 12:30

ОГУ имени Тургенева (Комсомольская, 95, аудитория 310)

ИСТОЧНИК KP.RU