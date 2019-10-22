2019-10-22T16:11:30+03:00
Звезды

В Орле состоится премьера спектакля "Чучело"

Постановку представит театр "Свободное пространство"
Ольга СУПОНЕВА
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В ноябре орловский театр "Свободное пространство" порадует зрителя премьерой. Постановка "Чучело" предстанет перед любителями театра 14 ноября.

История, которую переосмыслят на театральных подмостках, знакома многим. Повесть Владимира Железникова рассказывает историю о нравственности и выборе. И в ней - детский мир, но совершенно не детские проблемы. Те, кто читал повесть или видел культовый одноименный фильм наверняка это знают, ну а тем, кто с произведением не знаком "Свободное пространство" предоставляет возможность проникнуться им в зале театра. И найти для себя ответы на вечные вопросы.

Режиссер постановщик спектакля-бойкота Анна Троянова.

КОГДА, ГДЕ?

14 ноября, 19.00

пл. Карла Маркса, 2

(12+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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