В Орле состоится премьера спектакля "Чучело"
В ноябре орловский театр "Свободное пространство" порадует зрителя премьерой. Постановка "Чучело" предстанет перед любителями театра 14 ноября.
История, которую переосмыслят на театральных подмостках, знакома многим. Повесть Владимира Железникова рассказывает историю о нравственности и выборе. И в ней - детский мир, но совершенно не детские проблемы. Те, кто читал повесть или видел культовый одноименный фильм наверняка это знают, ну а тем, кто с произведением не знаком "Свободное пространство" предоставляет возможность проникнуться им в зале театра. И найти для себя ответы на вечные вопросы.
Режиссер постановщик спектакля-бойкота Анна Троянова.
КОГДА, ГДЕ?
14 ноября, 19.00
пл. Карла Маркса, 2
(12+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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