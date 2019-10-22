В Ливнах водитель на легковушке сбил девушку

СЕГОДНЯ 15:22 2019-10-22T15:22:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Ливны Орловской области произошло очередное ДТП, в котором травмировался пешеход. Девушка оказалась под колесами легковушки.

Авария случилась накануне, 21 октября. Примерно в первом часу дня 32-летний мужчина на отечественной "Пятнадцатой" выезжал с прилегающей территории у дома №40 по улице Гражданской.

- Водитель допустил наезд на 23-летнюю девушку-пешехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU