2019-10-22T15:22:38+03:00
Происшествия

В Ливнах водитель на легковушке сбил девушку

Пешеход получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В городе Ливны Орловской области произошло очередное ДТП, в котором травмировался пешеход. Девушка оказалась под колесами легковушки.

Авария случилась накануне, 21 октября. Примерно в первом часу дня 32-летний мужчина на отечественной "Пятнадцатой" выезжал с прилегающей территории у дома №40 по улице Гражданской.

- Водитель допустил наезд на 23-летнюю девушку-пешехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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