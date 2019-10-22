В Ливнах водитель на легковушке сбил девушку
Пешеход получила травмы
.Фото: Архив "КП"
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В городе Ливны Орловской области произошло очередное ДТП, в котором травмировался пешеход. Девушка оказалась под колесами легковушки.
Авария случилась накануне, 21 октября. Примерно в первом часу дня 32-летний мужчина на отечественной "Пятнадцатой" выезжал с прилегающей территории у дома №40 по улице Гражданской.
- Водитель допустил наезд на 23-летнюю девушку-пешехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU