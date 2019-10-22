346 орловцев продолжают уклоняться от военной службы

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-22T15:07:32+03:00

72 % из них живет в областной столице

Изменить размер текста: A A

18 октября в Орле прошло координационное совещание, посвященное ходу осенней призывной кампании. Участники встречи обсудили проблему уклонистов и способы сделать службу для орловских парней более привлекательной.

По данным военного комиссариата, сейчас от военной службы продолжают уклоняться 346 человек, причем 72% из них жители областного центра. В связи с этим до 25 октября будет проведено уточнение списка граждан, своевременно не прошедших призывную кампанию, в том числе и призывных кампаний предыдущих лет. После этого начнется их розыск.

Чтобы избежать роста количества уклонистов планируется провести разъяснительную беседу со студентами вузов. Ребятам предложат взять академический отпуск, пройти военную службу и вернуться к учебе через год.

Напомним, в осеннюю компанию городу необходимо направить в Вооруженные силы России 168 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU