«Зеленстрой»: весной 2020 года в Орле высадят 6 тысяч лип и кленов

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-22T14:31:47+03:00

Весной 2020 года в Орле могут высадить 6 тысяч саженцев лип и кленов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пока большинство зеленых насаждений появляется в городе благодаря общественным организациям и вузам

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Сегодня, 22 октября, в администрации Орла обсудили итоги прошедшего в городе экологического субботника. На повестке дня оказалась не только очистка общественных территорий от мусора, но и их озеленение.

По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Александра Филатова, каждый год в Орле сносится около 600-700 аварийных и засохших деревьев. При этом объемы высадки составляют 1200-1500 новых саженцев.

Пока статистика остается положительной в основном благодаря общественным организациям и вузам.

- Объемы высадки зеленых насаждений по муниципальным контрактам небольшие из-за структурных и территориальных проблем. Например, сложно высаживать новые деревья на месте снесенных из-за отсутствия оборудования для удаления пней, - пояснил Александр Филатов.

В 2020 году планируется значительно увеличить количество высаженных деревьев. К весне «Зеленстрой» уже подготовил около 6 тысяч саженцев липы и клена.

ИСТОЧНИК KP.RU