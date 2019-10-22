2019-10-22T14:31:47+03:00
Общество

«Зеленстрой»: весной 2020 года в Орле высадят 6 тысяч лип и кленов

Пока большинство зеленых насаждений появляется в городе благодаря общественным организациям и вузам
Наталья Меркулова
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Весной 2020 года в Орле могут высадить 6 тысяч саженцев лип и кленовВесной 2020 года в Орле могут высадить 6 тысяч саженцев лип и кленовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 22 октября, в администрации Орла обсудили итоги прошедшего в городе экологического субботника. На повестке дня оказалась не только очистка общественных территорий от мусора, но и их озеленение.

По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Александра Филатова, каждый год в Орле сносится около 600-700 аварийных и засохших деревьев. При этом объемы высадки составляют 1200-1500 новых саженцев.

Пока статистика остается положительной в основном благодаря общественным организациям и вузам.

- Объемы высадки зеленых насаждений по муниципальным контрактам небольшие из-за структурных и территориальных проблем. Например, сложно высаживать новые деревья на месте снесенных из-за отсутствия оборудования для удаления пней, - пояснил Александр Филатов.

В 2020 году планируется значительно увеличить количество высаженных деревьев. К весне «Зеленстрой» уже подготовил около 6 тысяч саженцев липы и клена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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