2019-10-22T13:51:11+03:00
Общество

Орловские социальные проекты для детей выиграли денежный грант

Общая сумма финансирования составит более пяти с половиной миллиона рублей
Наталья Меркулова
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Орловские социальные проекты для детей выиграли денежный грантОрловские социальные проекты для детей выиграли денежный грантФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Несколько орловских реабилитационных учреждений для детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стали победителями всероссийского конкурса инновационных социальных проектов. Теперь их поддержат грантами на общую сумму более пяти с половиной миллиона рублей.

Среди победителей оказались проекты Кризисного центра «Орловский», областного реабилитационного центра для детей с ОВЗ, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Должанского и Ливенского районов. Все они будут реализованы с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2021 года.

Отметим, всего в конкурсе, организованном Фондом поддержки детей, участвовало 309 проектов, из них победителями стали всего 77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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