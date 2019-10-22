Орловские социальные проекты для детей выиграли денежный грант
Несколько орловских реабилитационных учреждений для детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стали победителями всероссийского конкурса инновационных социальных проектов. Теперь их поддержат грантами на общую сумму более пяти с половиной миллиона рублей.
Среди победителей оказались проекты Кризисного центра «Орловский», областного реабилитационного центра для детей с ОВЗ, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Должанского и Ливенского районов. Все они будут реализованы с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2021 года.
Отметим, всего в конкурсе, организованном Фондом поддержки детей, участвовало 309 проектов, из них победителями стали всего 77.
ИСТОЧНИК KP.RU