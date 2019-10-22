2019-10-22T12:34:40+03:00
Общество

В Орле безопасность детей на дорогах взяли под особый контроль

В центре внимания властей оказались маршруты школьных автобусов и профилактика ДТП
Наталья Меркулова
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В Орле безопасность детей на дорогах взяли под особый контрольВ Орле безопасность детей на дорогах взяли под особый контрольФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В понедельник, 21 октября, в Орле прошло заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения. Одной из главных тем обсуждения стала профилактика травматизма самых маленьких участников движения.

С начала года в Орловской области произошло более 50 ДТП с участием детей и подростков. Хотя по официальным данным, количество аварий с участием несовершеннолетних уменьшилось на 19,4% в сравнении с предыдущим периодом, одной из основных причин травматизма остается беспечность.

В связи с этим во всех образовательных учреждениях региона проводятся профилактические мероприятия, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и конкурсы знатоков ПДД.

Особое внимание на заседании уделили маршрутам школьных автобусов. Всего в Орловской области свой транспорт имеет 166 школ, автобусы двигаются по 224 маршрутам, в том числе и сельским.

Руководитель Департамента образования Татьяна Крымова сообщила, что 25 октября, после завершения ремонта дороги, начнет действовать маршрут для Сабуровской школы.

- Большинство школ периодически пользуются услугами экскурсионных автобусов. В связи с этим проводятся консультации и разъяснительная работа с педагогами и руководителями туристических фирм, - сообщила Татьяна Крымова.

В ближайшее время власти планируют привлечь к профилактике ДТП членов регионального Совета отцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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