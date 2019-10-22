2019-10-22T12:00:34+03:00
Происшествия

В Орловской области взорвали несколько мин и гранату

Спасатели обезвредили опасные находки, таившиеся в земле со времен войны
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловской области спасатели обезвредили несколько снарядов, хранившихся в земле со времен Великой Отечественной войны. Это минометные мины, артиллерийские снаряды и граната.

С опасными находками пришлось разбираться за минувшие сутки сразу в нескольких районах области. Так, 21 октября, спецгруппа выезжала в Мценский район: здесь были обезврежены две минометные мины, один 76-мм снаряд и одна граната Ф-1.

- В Троснянской районе обезврежена одна минометная мина, в Покровском районе спасатели-саперы обезвредили четыре минометные мины и один артиллерийский снаряд калибра 76 мм, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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