В Орловской области взорвали несколько мин и гранату
В Орловской области спасатели обезвредили несколько снарядов, хранившихся в земле со времен Великой Отечественной войны. Это минометные мины, артиллерийские снаряды и граната.
С опасными находками пришлось разбираться за минувшие сутки сразу в нескольких районах области. Так, 21 октября, спецгруппа выезжала в Мценский район: здесь были обезврежены две минометные мины, один 76-мм снаряд и одна граната Ф-1.
- В Троснянской районе обезврежена одна минометная мина, в Покровском районе спасатели-саперы обезвредили четыре минометные мины и один артиллерийский снаряд калибра 76 мм, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU