В Орловской области взорвали несколько мин и гранату

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-22T12:00:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области спасатели обезвредили несколько снарядов, хранившихся в земле со времен Великой Отечественной войны. Это минометные мины, артиллерийские снаряды и граната.

С опасными находками пришлось разбираться за минувшие сутки сразу в нескольких районах области. Так, 21 октября, спецгруппа выезжала в Мценский район: здесь были обезврежены две минометные мины, один 76-мм снаряд и одна граната Ф-1.

- В Троснянской районе обезврежена одна минометная мина, в Покровском районе спасатели-саперы обезвредили четыре минометные мины и один артиллерийский снаряд калибра 76 мм, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU