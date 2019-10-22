Под Орлом юноша за рулем "Семерки" учинил ДТП
В Орловской области юноша на "Семерке" учинил ДТП. Водитель пострадал, травмировался и пассажир легковушки.
Авария случилась накануне ночью в поселке "Верховье". 17-летний водитель ехал на "ВАЗе" около половины четвертого по улице Ленина районного центра. Но в какой-то момент юный лихач не справился с управлением, врезался в препятствие, машина перевернулась.
- Водитель и несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения в виде ушибов и ссадин, в последствии обратились в Верховскую ЦРБ, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU