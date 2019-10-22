2019-10-22T11:42:15+03:00
Происшествия

Орловчанка погибла от рук своего сожителя

33-летний агрессор напал на женщину с ножом и прикончил ее
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орле по подозрению в убийстве своей сожительницы задержан 33-летний местный житель. Он напал на женщину с ножом и прикончил ее.

Тело 32-летней орловчанки было обнаружено накануне, 21 октября, в квартире где она проживала. На нем было множество ножевых ран. СК возбудил уголовно дело по статье "Убийство". Задержать расправившегося с женщиной агрессора удалось по горячим следам. Оказалось, это сожитель погибшей, ранее судимый.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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