В Орловской области после столкновения с деревом погиб водитель
Автомобиль 36-летнего мужчины съехал в кювет
После столкновения с деревом погиб водитель. Фото: УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:
Сегодня ночью в Орловской области после столкновения с деревом погиб водитель. Автомобиль 36-летнего мужчины съехал в кювет.
Трагическое ДТП произошло поздно ночью на автодороге «Змиевка-Глазуновка-Тросна». «ВАЗ 21099» ехал со стороны поселка Тагино в сторону Тросны. На 39 км водитель не справился с управлением и съехал с дороги.
Автомобиль вылетел в кювет и на скорости врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»