2019-10-22T09:31:25+03:00
Происшествия

В Орловской области после столкновения с деревом погиб водитель

Автомобиль 36-летнего мужчины съехал в кювет
Наталья Меркулова
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После столкновения с деревом погиб водитель. Фото: УМВД России по Орловской областиПосле столкновения с деревом погиб водитель. Фото: УМВД России по Орловской области
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Сегодня ночью в Орловской области после столкновения с деревом погиб водитель. Автомобиль 36-летнего мужчины съехал в кювет.

Трагическое ДТП произошло поздно ночью на автодороге «Змиевка-Глазуновка-Тросна». «ВАЗ 21099» ехал со стороны поселка Тагино в сторону Тросны. На 39 км водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

Автомобиль вылетел в кювет и на скорости врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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