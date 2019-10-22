СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-22T09:31:25+03:00

После столкновения с деревом погиб водитель. Фото: УМВД России по Орловской области

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Сегодня ночью в Орловской области после столкновения с деревом погиб водитель. Автомобиль 36-летнего мужчины съехал в кювет.

Трагическое ДТП произошло поздно ночью на автодороге «Змиевка-Глазуновка-Тросна». «ВАЗ 21099» ехал со стороны поселка Тагино в сторону Тросны. На 39 км водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

Автомобиль вылетел в кювет и на скорости врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU