В Орловской области почти завершен ремонт шести сельских дорог

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-22T09:12:06+03:00

Андрей Клычков: «На ремонт дорожной инфраструктуры в этом году выделена рекордная сумма средств»

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Вчера, 21 октября, в Правительстве Орловской области прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Одной из повесток дня стало обеспечение качественной и надежной инфраструктуры для автомобилистов и пешеходов.

Как пояснил губернатор региона Андрей Клычков, в этом году на улучшение дорожной сети из федерального бюджета выделено 1 миллиард 800 миллионов рублей. Такая сумма Орловской области получила впервые. На данный момент объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда уже достиг 6 миллиардов рублей.

Эта сумма расходуется на ремонт сельских и региональных дорог, установку освещения, дорожной разметки и содержание дорожной сети в зимнее время.

На данный момент в завершается ремонт 6 сельских автомобильных дорог. Отремонтирован 51 из 68 км региональных дорог и еще 24,5 км местных дорог вне границ населенных пунктов. Кроме того, идет оборудование остановок в деревне Гать и возле Иоанно-Богословского кладбища.

Новое освещение в этом году появилось на дороге «Новосиль-Корсаково-Орлик».

- Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества дорожной инфраструктуры. Наша прямая обязанность привести ее в надлежащее состояние. Средства на ремонт дорог мы выделяем немалые, поэтому вопрос контроля приоритетный, - сказал Андрей Клычком.

ИСТОЧНИК KP.RU