Караван времени: жителей и гостей Орла приглашают на новую выставку
Жителей и гостей Орла приглашают на новую выставку. Музей изобразительных искусств представляет экспозицию, в которой собраны произведения живописи кисти академика Российской академии художеств, заслуженного художника Николая Ротко.
Выставка получила название "Караван времени". В ней - работы художника, созданные в разный период. Объединяет их индивидуальный почерк, выраженный в стремлении перенести на холст впечатления посредством неожиданных образов, загадочных сюжетов.
- Зрителю будет интересно не само явление, а то, как воспринимает его художник: что на холсте играет главную роль, а что – второстепенную, и как выражена суть изображаемого. Он пишет работы, используя приёмы совмещенного и фрагментарного видения композиционных ритмов, сходства и несходства объектов, - говорят в ОМИИ.
КОГДА, ГДЕ?
25 октября-17 ноября
ул. Октябрьская, 29
ИСТОЧНИК KP.RU
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