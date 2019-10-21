Караван времени: жителей и гостей Орла приглашают на новую выставку

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-21T17:56:44+03:00

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Жителей и гостей Орла приглашают на новую выставку. Музей изобразительных искусств представляет экспозицию, в которой собраны произведения живописи кисти академика Российской академии художеств, заслуженного художника Николая Ротко.

Выставка получила название "Караван времени". В ней - работы художника, созданные в разный период. Объединяет их индивидуальный почерк, выраженный в стремлении перенести на холст впечатления посредством неожиданных образов, загадочных сюжетов.

- Зрителю будет интересно не само явление, а то, как воспринимает его художник: что на холсте играет главную роль, а что – второстепенную, и как выражена суть изображаемого. Он пишет работы, используя приёмы совмещенного и фрагментарного видения композиционных ритмов, сходства и несходства объектов, - говорят в ОМИИ.

КОГДА, ГДЕ?

25 октября-17 ноября

ул. Октябрьская, 29

ИСТОЧНИК KP.RU