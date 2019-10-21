Названы дороги, которые отремонтируют на Орловщине в 2020 году

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-21T17:45:45+03:00

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Одной из тем сегодняшнего, 21 октября, заседания Правительства Орловской области стал ремонт дорог в регионе в 2020-м году. В зале обладминистрации был озвучен список объектов, которые дорожники приведут в порядок в будущем году.

Как рассказал начальник КУ ОО «Орелгосзаказчик» Сергей Волков, в планах учреждения дорожные работы на 17 участках. Общая сумма - больше 700 миллионов рублей, а протяженность около 90 километров. Здесь ремонт регионального, межмуниципального и местного значения.

В самом Орле, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", отремонтируют 10 участков. Пока что смета одобрена только по одному из них - это вторая очередь ремонта улицы 60 лет Октября. Обойдутся работы в 17,1 миллиона рублей. Также в облцентре в надлежащее состояние приведут Московское шоссе, Автовокзальную, Ливенскую, Старо-Московскую, Васильевскую. Ремонт этих участков обойдется в сумму порядка 203 миллионов рублей. А сколько будет стоить новый асфальт для улиц 5 Августа, Розы Люксембург и Тульской еще предстоит посчитать. Также капремонт ждет дорогу в переулке Южном.

ИСТОЧНИК KP.RU