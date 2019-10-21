В Орле появилась еще одна спортивная площадка

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-21T17:15:47+03:00

В Орле появилась спортивная площадка на улице Орловских партизан,5 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Инициаторами ее строительства стали сами горожане

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В субботу, 19 октября, в Орле на улице Орловских партизан,5 торжественно открылась новая спортивная площадка. Инициаторами ее строительства стали сами горожане.

Стоимость площадки составила 2,5 миллиона рублей. Пока реализован только первый этап строительства — уложено искусственное покрытие на футбольном поле. В следующем году здесь появятся волейбольная, баскетбольная площадки и уличные тренажеры.

ИСТОЧНИК KP.RU