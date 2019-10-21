СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-21T16:57:51+03:00

На улучшения жизни на селе в Орловской области выделили свыше 569 млн рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На эти средства для селян приобретается жилье, идет развитие газификации и водоснабжения

Изменить размер текста: A A

На улучшения жизни на селе в Орловской области выделили свыше 569 млн рублей. На эти средства для селян приобретается жилье, идет развитие газификации, водоснабжения и инфраструктуры.

Предварительные итоги государственной программы поддержки села власти региона обсудили сегодня, 21 октября, на заседании Правительства Орловской области.

Как сообщает руководитель Департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков, в настоящее время для жителей сельской местности приобретено 962 кв. м жилья. На приобретение домов социальные выплаты получили 14 семей.

Продолжается укладка газо- и водопроводов в Малоархангельском, Мценском, Троснянском и Залегощенском районах.

- Кроме того, идет развитие сети автодорог в сельской местности. На выделенные Федеральным дорожным агентством средства запланировано построить и отремонтировать более 15 км дорог на территории 5 районов области, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU