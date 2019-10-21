СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-21T16:34:20+03:00

В столкновении "Лифана" с "ГАЗом" и "ЗИЛом" пострадал человек

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В Орле ищут свидетелей ДТП с легковушкой и двумя грузовиками. В столкновении "Лифана" с "Газелью" и "ЗИЛом", которое произошло в сентябре, пострадал человек.

17 числа прошлого месяца 20-летняя девушка за рулем "Лифана" ехала по Октябрьской улице со стороны улицы 60 лет Октября в направлении Приборостроительной, и в районе дома №65 при перестроении вправо ее авто столкнулось сперва с автомобилем "ГАЗ", который ехал по правой полосе попутно, а затем с "ЗИЛом", который ехал попутно впереди. В итоге 20-летний пассажир легковушки получил травмы.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просьба обращаться в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47, - обратились к орловцам в региональной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU