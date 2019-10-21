В Орловской области будут развивать «Императорский маршрут»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-10-21T16:27:02+03:00

В рамках проекта в регионе создадут туристические направления, связанные с династией Романовых

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15 октября в Москве прошло подписание соглашения в рамках реализации историко-культурного туристского проекта «Императорский маршрут». В этот день к нему присоединились 20 регионов страны, в том числе и Орловская область.

На территории Орловщины планируется разработать туристические экскурсии по местам, связанным с Романовыми. В частности, в их число войдет село Долбенкино Дмитровского района, бывшее имение великого князя Сергей Александрович. Особое внимание в орловском направлении «Императорского маршрута» уделят Великой княгини Елизавете Федоровне, оставившей добрую память о себе в нашем регионе.

- Заключение соглашения о развитии проекта даст новый импульс в развитии туристского потенциала Орловщины, сохранении его историко-культурного наследия и реализации новых просветительских программ, направленных на преемственность исторической памяти, более глубокое и разностороннее изучение истории Отечества, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU