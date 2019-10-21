На орловской дороге девушка-пассажир мотоцикла пострадала в ДТП

СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-21T15:46:28+03:00

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В Орловской области в ДТП с мотоциклом пострадала девушка. Авария случилась на трассе "Калуга-Орел".

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в ДТП мотоциклист угодил вечером воскресенья, 20 октября. В восьмом часу 31-летний водитель вел двухколесный транспорт и не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся.

- В результате ДТП 29-летняя пассажир с места ДТП на попутном транспорте доставлена в БУЗ ОО «Болховская ЦРБ», - рассказали в ведомстве.

Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU