На орловской дороге девушка-пассажир мотоцикла пострадала в ДТП
В Орловской области в ДТП с мотоциклом пострадала девушка. Авария случилась на трассе "Калуга-Орел".
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в ДТП мотоциклист угодил вечером воскресенья, 20 октября. В восьмом часу 31-летний водитель вел двухколесный транспорт и не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся.
- В результате ДТП 29-летняя пассажир с места ДТП на попутном транспорте доставлена в БУЗ ОО «Болховская ЦРБ», - рассказали в ведомстве.
Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь и отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU
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