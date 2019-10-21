Орловцам помогут найти работу
В Орле на этой неделе состоится очередная городская ярмарка вакансий. Центр труда и занятости поможет безработным жителям областного центра трудоустроиться.
По словам организаторов, будет представлено около восьмиста вакансий. Это рабочие места, которые готовы предоставить промышленные предприятия, организации транспорта и связи, торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, учреждения здравоохранения и образования. Кроме того будут представлены альбомы вакансий, так что подробнее узнать о том или ином месте работы можно самостоятельно.
- Ярмарки вакансий - достаточно эффективный метод поиска подходящих вакансий и подбора работников. За девять месяцев 2019 года было организовано 64 подобных мероприятия, в которых приняли участие 197 работодателей. Ярмарки посетили 2779 человек, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии Орла.
Ярмарка будет проходить 23 октября с 11.00 до 13.00 в фундаментальной библиотеке ОГУ (пл. Каменского, 1)
ИСТОЧНИК KP.RU