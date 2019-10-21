2019-10-21T15:33:57+03:00
Общество

Орловцам помогут найти работу

Городская ярмарка вакансий пройдет 23 октября
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орле на этой неделе состоится очередная городская ярмарка вакансий. Центр труда и занятости поможет безработным жителям областного центра трудоустроиться.

По словам организаторов, будет представлено около восьмиста вакансий. Это рабочие места, которые готовы предоставить промышленные предприятия, организации транспорта и связи, торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, учреждения здравоохранения и образования. Кроме того будут представлены альбомы вакансий, так что подробнее узнать о том или ином месте работы можно самостоятельно.

- Ярмарки вакансий - достаточно эффективный метод поиска подходящих вакансий и подбора работников. За девять месяцев 2019 года было организовано 64 подобных мероприятия, в которых приняли участие 197 работодателей. Ярмарки посетили 2779 человек, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии Орла.

Ярмарка будет проходить 23 октября с 11.00 до 13.00 в фундаментальной библиотеке ОГУ (пл. Каменского, 1)

ИСТОЧНИК KP.RU

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