В Орле 24-летнюю девушку избил пьяный сожитель

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-21T14:48:17+03:00

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В Орле на 24-летнюю девушку с кулаками набросился ее же сожитель. Происшествие, к счастью, не получило трагического исхода: на помощь вовремя подоспели росгвардейцы.

ЧП случилось в Заводском районе города нынешней ночью прямо на улице. Между девушкой и ее 30-летним кавалером, который был вдрызг пьян, произошел конфликт. Свое превосходство тот решил показать применяя физическую силу: разбил лобовое стекло автомобиля своей пассии, а затем набросился и на нее саму. Кто знает, чем бы могло обернуться нападение, если бы не в нужную минуту оказанная помощь.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны в первую очередь удостоверились, что жизни и здоровью орловчанки ничто не угрожает. Затем силовики задержали правонарушителя, передав полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказала "Комсомолке" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU