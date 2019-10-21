2019-10-21T14:48:17+03:00
Происшествия

В Орле 24-летнюю девушку избил пьяный сожитель

Обошлось без трагического исхода: на помощь вовремя подоспели росгвардейцы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле на 24-летнюю девушку с кулаками набросился ее же сожитель. Происшествие, к счастью, не получило трагического исхода: на помощь вовремя подоспели росгвардейцы.

ЧП случилось в Заводском районе города нынешней ночью прямо на улице. Между девушкой и ее 30-летним кавалером, который был вдрызг пьян, произошел конфликт. Свое превосходство тот решил показать применяя физическую силу: разбил лобовое стекло автомобиля своей пассии, а затем набросился и на нее саму. Кто знает, чем бы могло обернуться нападение, если бы не в нужную минуту оказанная помощь.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны в первую очередь удостоверились, что жизни и здоровью орловчанки ничто не угрожает. Затем силовики задержали правонарушителя, передав полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказала "Комсомолке" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцам помогут найти работу
День зубра пройдет в Орловской области
Орловец и его девушка украли фотоаппарат и спиртное из чужого дома
Орловец похитил у знакомых золотые украшения и сдал в ломбард
В Орле кот несколько дней провел на дереве не сумев спуститься с него
Сирота получила квартиру после вмешательства орловской прокуратуры
В Орле спасатели тушили пожар в многоквартирной двухэтажке
В Орле пенсионер оказался под колесами "Волги"
Губернатор Орловской области выступит с Инвестиционным посланием
В ДТП под Орлом погиб молодой водитель "Девятки"
В селе Бунино под Орлом объявлен карантин по бешенству
Орловец, пытавшийся убить беременную жену, отправился в тюрьму
Орловские врачи рассказали о состоянии девочки-маугли
Новая рабочая неделя встретит орловцев теплом
Орловцам показали «Метаморфозы»
Почти 28 тысяч орловцев приняли участие в общегородском субботнике
Возле вокзала в Орле сбили мальчика на велосипеде
Студенты-иностранцы незаконно работали в салоне красоты в Орле
Под Орлом мужчина помог незнакомцу и лишился телефона
В Орле начали разрабатывать новую концепцию благоустройства Дворянки
В Орле началась проверка по делу о ребенке-маугли
В Орловской области сельских женщин поздравили с праздником