2019-10-21T14:25:20+03:00
Дом. Семья

День зубра пройдет в Орловской области

Праздник в честь краснокнижного животного состоится в национальном парке "Орловское полесье"
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области пройдет праздник в честь редкого животного, занесенного в Красную книгу. День зубра отметят в национальном парке "Орловское полесье".

Экологический праздник состоится уже в пятый раз. Направлен он на то, чтобы привлечь внимание к зубрам. Ведь они не только символ национального парка, но и редкий вид, который чуть больше века назад практически полностью исчез с нашей планеты. Но сохранить его все же удалось: с 1996 года этот самый большой зверь Европы восстанавливается в Орловском полесье в естественных условиях.

- В празднике примут участие образовательные учреждения Орловской, Калужской и Брянской областей. На Дне зубра также будут награждены участники и победители конкурсов, организованных национальным парком в течение года в школах трех областей: «Письмо-обращение зубра к человеку», рисунка «Зубр Полесья» и поделки «В гостях у зубра» - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе нацпарка "Орловское полесье".

ИСТОЧНИК KP.RU

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