СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-21T12:33:57+03:00

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Сирота получила квартиру после вмешательства орловской прокуратуры. До этого девушка стояла на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но полагающуюся квартиру так и не предоставили.

Прокуратура Залегощенского района провела проверку по обращению о нарушении жилищных прав девушки и обратилась в суд с иском против местной администрации.

- Решением суда исковые требования прокурора о предоставление жилья для сироты было удовлетворено, на администрацию района наложены соответствующие обязанности, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

В настоящее время орловчанке предоставлена благоустроенная квартира.

ИСТОЧНИК KP.RU