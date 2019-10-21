Сирота получила квартиру после вмешательства орловской прокуратуры
Сирота получила квартиру после вмешательства орловской прокуратуры. До этого девушка стояла на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но полагающуюся квартиру так и не предоставили.
Прокуратура Залегощенского района провела проверку по обращению о нарушении жилищных прав девушки и обратилась в суд с иском против местной администрации.
- Решением суда исковые требования прокурора о предоставление жилья для сироты было удовлетворено, на администрацию района наложены соответствующие обязанности, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
В настоящее время орловчанке предоставлена благоустроенная квартира.
ИСТОЧНИК KP.RU